В Калининграде завершила работу угольная котельная на улице Молодой Гвардии

В Калининграде завершила работу еще одна угольная котельная — на улице Молодой гвардии — она расходовала около 550 тонн угля ежегодно. Как сообщает пресс-служба городской администрации, четыре многоквартирных дома, которые от нее грелись, переключили на тепловые магистрали теплоисточника ну улице Чувашской. Заменено и обустроено 820 метров труб.
«Закрытие теплоисточника значительно улучшит экологическую обстановку в районе», — прокомментировали в мэрии.
В городе на сегодня остается 18 действующих угольных котельных, 8 из которых планируют закрыть в этом году.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше