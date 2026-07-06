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В Калининграде завершила работу угольная котельная на улице Молодой Гвардии

Она требовала около 550 тонн угля ежегодно.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде завершила работу еще одна угольная котельная — на улице Молодой гвардии — она расходовала около 550 тонн угля ежегодно. Как сообщает пресс-служба городской администрации, четыре многоквартирных дома, которые от нее грелись, переключили на тепловые магистрали теплоисточника ну улице Чувашской. Заменено и обустроено 820 метров труб.

«Закрытие теплоисточника значительно улучшит экологическую обстановку в районе», — прокомментировали в мэрии.

В городе на сегодня остается 18 действующих угольных котельных, 8 из которых планируют закрыть в этом году.

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