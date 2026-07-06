В Калининграде завершила работу угольная котельная на улице Молодой Гвардии

В Калининграде завершила работу еще одна угольная котельная — на улице Молодой гвардии — она расходовала около 550 тонн угля ежегодно. Как сообщает пресс-служба городской администрации, четыре многоквартирных дома, которые от нее грелись, переключили на тепловые магистрали теплоисточника ну улице Чувашской. Заменено и обустроено 820 метров труб.