В Ростове на ремонт лифтов на Ворошиловском мосту направят 5,5 млн рублей

В рамках первой закупки подрядчик должен будет до 31 декабря текущего года подрядчик должен будет провести полное обследование всех четырех лифтовых шахт, демонтировать старые конструкции, изготовить новые стеклопакеты и смонтировать их. Начальная цена закупки составляет 4 млн руб. Согласно данным второй закупки, подрядчику в тот же срок предстоит провести работы по замене комплекта ремней и отводных блоков. Начальная цена закупки — 1,4 млн руб.