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В Ростове на ремонт лифтов на Ворошиловском мосту направят 5,5 млн рублей

МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры» Ростова-на-Дону ищет подрядчиков для ремонта лифтов, расположенных на Ворошиловском мосту. Соответствующая информация содержится на сайте госзакупок.

Источник: Коммерсантъ

МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры» Ростова-на-Дону ищет подрядчиков для ремонта лифтов, расположенных на Ворошиловском мосту. Соответствующая информация содержится на сайте госзакупок.

В рамках первой закупки подрядчик должен будет до 31 декабря текущего года подрядчик должен будет провести полное обследование всех четырех лифтовых шахт, демонтировать старые конструкции, изготовить новые стеклопакеты и смонтировать их. Начальная цена закупки составляет 4 млн руб. Согласно данным второй закупки, подрядчику в тот же срок предстоит провести работы по замене комплекта ремней и отводных блоков. Начальная цена закупки — 1,4 млн руб.