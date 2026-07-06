Не более 40 литров бензина в одни руки будут продавать в Нижегородской области

Нижегородские власти вводят ограничение на отпуск бензина в одни руки в 40 литров. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.
Губернатор провел оперштаб по ситуации с топливом в Нижегородской области. В нем приняли участие представители правительства, топливные компании, правоохранительные органы.
По итогам обсуждений был принят ряд решений. Среди них — ограничение на отпуск топлива. На заправках «ЛУКОЙЛа» уже приступают к реализации.
На АЗС «Газпромнефти» будут продавать топливо в канистры для заправки водного транспорта и средств механизации. Кроме того, планируется увеличить поставки на заправки со стороны крупнейших нефтяных компаний.
Напомним, в минувшие выходные глава региона высказался о ситуации с топливом в Нижегородской области. По словам Глеба Никитина, за три дня поставки горючего АИ-92 и 95 на заправки области упали на четверть.