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Не более 40 литров бензина в одни руки будут продавать в Нижегородской области

Нижегородские власти вводят ограничение на отпуск бензина в одни руки до 40 литров.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородские власти вводят ограничение на отпуск бензина в одни руки в 40 литров. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Губернатор провел оперштаб по ситуации с топливом в Нижегородской области. В нем приняли участие представители правительства, топливные компании, правоохранительные органы.

По итогам обсуждений был принят ряд решений. Среди них — ограничение на отпуск топлива. На заправках «ЛУКОЙЛа» уже приступают к реализации.

На АЗС «Газпромнефти» будут продавать топливо в канистры для заправки водного транспорта и средств механизации. Кроме того, планируется увеличить поставки на заправки со стороны крупнейших нефтяных компаний.

Напомним, в минувшие выходные глава региона высказался о ситуации с топливом в Нижегородской области. По словам Глеба Никитина, за три дня поставки горючего АИ-92 и 95 на заправки области упали на четверть.

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