О тайне цветущего папоротника и очищающем огне

7 июля — пожалуй, самый мистический день, отмеченный в светском календаре. В нем языческая древность и христианская традиция сливаются воедино. День Ивана Купалы — он и о тайне цветущего папоротника, и об очищающем огне, и о целебной воде, и о любви, которая сильнее страха. Одним словом, это — праздник, который впитал в себя веру в силы природы, память о великом пророке и надежду на чудо.
Солнцеворот и Креститель: как родилось имя.
Изначально это был чисто языческий праздник летнего солнцестояния, который древние славяне называли Купалой или Солнцеворотом. День был самым длинным в году, а ночь — самой короткой. Считалось, что в это время природа достигает пика своего жизненного цикла, а силы добра и зла сходятся в решающей схватке.
Однако с приходом христианства этот праздник «отменили», но поскольку традиции в народе живучи, люди продолжали его праздновать, и тогда этот языческий праздник «привязали» ко дню рождения Иоанна Предтечи (24 июня по старому стилю), а после смены календаря дата сместилась на 7 июля.
Интересно, что прозвище «Креститель» с греческого переводится как «купатель», «погружающий в воду», что органично соединилось с народными купальскими обрядами.
Три главные стихии праздника.
Вся магия Купальской ночи строится вокруг взаимодействия с природой, главными силами которой считались вода, огонь и травы.
Вода — целительная и очищающая. В эту ночь вода в реках и озерах приобретала особую, магическую силу. Считалось, что вся водная нечисть (русалки, водяные) покидает водоемы, поэтому купаться было не только безопасно, но и полезно для здоровья и красоты. Также целебными свойствами обладала утренняя роса, которой умывались для красоты и силы.
Огонь — сила и очищение. Главное действо разворачивалось у больших костров, которые разжигали на возвышенностях или берегах рек, часто добывая огонь древним способом — трением. Вокруг костров водили хороводы, а самым зрелищным обрядом были прыжки через огонь: кто прыгнет выше, тот будет счастливее, а влюбленная пара, перепрыгнувшая пламя, не разжимая рук, обречет свой союз на долгую и счастливую жизнь.
Травы — магия и здоровье. Собранные в Купальскую ночь травы считались наделенными особой целебной и магической силой. Их сушили и использовали как обереги или для лечения. Самый известный миф — о цветке папоротника, который, по легенде, расцветает лишь на мгновение в эту ночь и указывает на спрятанные клады, даруя его обладателю чудесные способности.
Гадания и обряды.
Девушки плели венки из 12 разных трав и пускали их по воде с зажженными свечами. Это было главное гадание на судьбу и суженого:
венок уплыл далеко — к долгой и счастливой жизни или скорому замужеству;
венок закружился на месте — к замужеству в этом году;
венок потонул — к несчастью или тому, что суженый разлюбит.
Также в эту ночь было принято не ложиться спать, чтобы не стать жертвой активизировавшейся нечисти. Найденные на земле предметы старались не поднимать — их могли подбросить злые духи. Поскольку праздник всегда выпадает на Петров пост, существовали и ограничения в еде. Однако главное — это веселье, хороводы, песни и вера в то, что в эту волшебную ночь природа дарит нам свою силу и благословение.
Современное празднование: этнофестивали и двоеверие.
Сегодня в России массово Иван Купала не отмечается. Православная церковь в эту ночь празднует Рождество Иоанна Предтечи, а языческие обряды считает суевериями. Однако традиции сохранились в виде этно-фестивалей и реконструкций. Конечно, мистики и веры в очищение стало меньше, но главные атрибуты остались.
Костры и прыжки через него — главный аттракцион на любом празднике. Это уже не столько обряд очищения, сколько проверка ловкости, веселье и отличные фото. Влюбленные тоже прыгают парами «на счастье».
Традиция погружения в воду в этот день тоже никуда не делась. Многие приезжают к водоемам, купаются ночью или участвуют в шуточных обливаниях, чтобы ощутить связь со стихией.
Девушки по-прежнему плетут венки из трав, пускают их по воде со свечами и загадывают на суженого. Это превратилось в красивый романтичный ритуал, хоть и без серьезных ожиданий.
Праздник теперь — это целое событие. Можно не только попрыгать через костер, но и научиться плести венки, стрелять из лука, купить изделия ремесленников и послушать фолк-музыку.
В итоге, это больше не сакральное действо, а культурный досуг: возможность прикоснуться к истории, весело провести ночь на природе в кругу друзей и почувствовать «магию» лета.
Некоторые исследователи называют это двоеверием: внешне христианский праздник, а внутри — языческие обряды. Но, возможно, в этом и есть главная сила традиции. Она не умирает. Она просто меняет форму.