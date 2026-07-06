О тайне цветущего папоротника и очищающем огне

Также в эту ночь было принято не ложиться спать, чтобы не стать жертвой активизировавшейся нечисти. Найденные на земле предметы старались не поднимать — их могли подбросить злые духи. Поскольку праздник всегда выпадает на Петров пост, существовали и ограничения в еде. Однако главное — это веселье, хороводы, песни и вера в то, что в эту волшебную ночь природа дарит нам свою силу и благословение.