В парке поморского города Мирного благоустроят детскую площадку

Благоустройство детской площадки стартовало в парке имени генерал-полковника В. Л. Иванова города Мирного, сообщили в Министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области. Работы проходят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Подрядчик приступил к подготовительным работам. Территория огорожена, рабочие начинают демонтаж элементов старого игрового комплекса», — сообщил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Дмитрий Поташев.
Специалисты разместят новый большой игровой комплекс «Космическая станция» с качелями. На площадке будет несколько видов покрытий: песчаное, из резиновой крошки и террасной доски. Помимо этого, мастера установят системы уличного освещения и видеонаблюдения. Все работы должны завершить до начала сентября.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.