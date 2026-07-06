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В Ростовской области из незаконного оборота изъяли 38 тонн топлива

Власти рассказали о борьбе с перекупщиками топлива в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области из незаконного оборота было изъято 38 тонн топлива, а также кустарное оборудование и топливная тара. Такие результаты проверок в отношении спекулянтов озвучили на оперативном совещании в правительстве Донского региона.

Помимо этого, для обеспечения аграриев топливом на время уборочной кампании определены четыре региональных оператора от вертикально интегрированных нефтяных компаний.

Напомним, подробнее о ситуации с топливом в Ростовской области «КП — Ростов-на-Дону» писала в этом материале.

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