Производство по делу о банкротстве хлебозавода «Кондитер № 8» приостановлено

Основным соучредителем ООО «Хлебозавод “Кондитер № 8”» является Елена Сперанская, за ней числится 73% долей в организации. Еще 27% долей принадлежит директору предприятия Павлу Балыбердину. По данным «СПАРК», общество занимается управлением имуществом, а также производством и торговлей кондитерскими мучными изделиями. Выручка ООО «Хлебозавод “Кондитер № 8”»" за 2025 год составила 5,97 млн руб., что на 23,4% меньше, чем в 2024 году (7,79 млн руб.). При этом в прошлом году компания получила убыток 37 тыс. руб., тогда как годом ранее чистая прибыль составляла 1,26 млн руб.