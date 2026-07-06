Госдума рассмотрит пять законопроектов о соцгарантиях участникам СВО

Кроме того, во втором чтении во вторник будут рассмотрены два законопроекта, которые позволят дополнительно поддержать участников добровольческих формирований, а также членов их семей — в части получения образования детьми. Принятие одного из законов упростит для добровольцев получение набора социальных услуг. Другая инициатива позволит им получить дополнительные дни отдыха.