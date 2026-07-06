Счастье уйдёт! Что нельзя делать в Рождество Иоанна Предтечи 7 июля 2026

За смелое обличение правителя Галилеи Ирода Антипы, который незаконно жил с женой своего брата Иродиадой, Иоанн был заключён в темницу. Во время пира по просьбе Саломеи, дочери Иродиады, Ирод приказал отсечь пророку голову и преподнести её на блюде. Мученическая смерть Иоанна Предтечи сделала его одним из самых почитаемых святых в христианстве. Церковь чтит его как последнего пророка Ветхого Завета и Предтечу Спасителя, подготовившего народ к пришествию Мессии.