На Дону за четыре миллиона починят лифты Ворошиловского моста

Инцидент, потребовавший срочного вмешательства, произошёл в начале июня. Тогда с высоты, равной семиэтажному дому, обрушилось стекло лифтовой шахты. К счастью, обошлось без пострадавших, ведь в момент падения остекления рядом никого не было. В конце июня профильная дирекция объявила тендер на обследование и замену стеклопакетов на четырех лифтовых шахтах мостового перехода. Подрядчику предстоит демонтировать старые конструкции и установить новые. Все работы должны завершиться до 25 августа.6 июля стало известно, что исполнитель уже найден. На конкурс поступила всего одна заявка с ценовым предложением в четыре миллиона рублей. Эта сумма и стала итоговой стоимостью контракта, а имя самого подрядчика пока не раскрывается.