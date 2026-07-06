Шуваев прокомментировал обыски у экс-министра строительства Белгородской области

«На одном из совещаний я уже сказал: сам не ворую и никому не дам, не позволю этого делать. Может, что-то еще осталось: если следствие идет по двум замам губернатора, значит, где-то есть след кого-то из министров либо замов министров, кто занимался этим направлением. Есть закон, пусть отвечают», — сказал врио губернатора.