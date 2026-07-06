Ряд важных решений по ситуации с топливом принят в Нижегородской области

В-пятых, будет определена пилотная территория региона, где отработают механизм отпуска топлива по QR-кодам — чтобы справедливо распределять бензин в условиях его дефицита. По мнению главы региона, так можно будет гарантировать каждому, что на конкретных АЗС он точно сможет заправить определенный объем в фиксированный срок.