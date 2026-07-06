Ряд важных решений по ситуации с топливом принят в Нижегородской области

Ряд решений по ситуации с топливом был принят оперштабом в Нижегородской области, в котором приняли участие члены правительства региона, руководители ключевых компаний ТЭК, надзорных и правоохранительных органов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем канале МАКС.
Во-первых, будут увеличены объемов поставок на АЗС со стороны крупнейших нефтяных компаний. Сейчас суммарный рост уже составляет 29% относительно конца прошлой недели.
Во-вторых, ограничен лимита отпуска бензина в одни руки до 40 литров.
«На АЗС “Лукойла” уже приступают к реализации этой меры», — отметил губернатор.
В-третьих, на АЗС «Газпромнефти» разрешен отпуск лимитированного объема топлива в канистры для водного транспорта и средств механизации. Ранее такое же решение было принято «Татнефтью».
В-четвертых, предусмотрено снабжение всех муниципалитетов топливом для служб жизнеобеспечения. Будут оперативно заключаться договоры с поставщиками тех предприятий, у которых сейчас нет законтрактованного объема.
В-пятых, будет определена пилотная территория региона, где отработают механизм отпуска топлива по QR-кодам — чтобы справедливо распределять бензин в условиях его дефицита. По мнению главы региона, так можно будет гарантировать каждому, что на конкретных АЗС он точно сможет заправить определенный объем в фиксированный срок.
«При необходимости после отладки системы сможем масштабировать ее на весь регион», — добавил Глеб Никитин.
В-шестых, прорабатывается продажа топлива на АЗС по четным дням машин с госномерами, начинающимися с цифр 0, 2, 4, 6 и 8, по нечетным дням — для авто с номерами, начинающимися с цифр 1, 3, 5, 7 и 9.
Никитин рассказал, что в минувшее воскресенье отпуск топлива на АЗС был удвоен, объем был на 20−30% выше прошлогодних значений.
«При соблюдении поставщиками решений штаба можно рассчитывать на балансировку рынка в ближайшие дни, — считает он. — Рассчитываю на соблюдение всех договоренностей. В случае их нарушения следует ждать реакции входящих в штаб надзорных и силовых ведомств».
Губернатор попросил нижегородцев отнестись к неудобствам с пониманием.
«Ждем позитивную динамику уже на этой неделе», — заключил он.
Напомним, интерактивную карту наличия бензина на заправках готовят в Нижегородской области.