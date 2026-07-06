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Отпуск бензина по QR-кодам протестируют в Нижегородской области

Нижегородское правительство определит пилотную территорию региона, где протестируют отпуск топлива по QR-кодам.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородское правительство определит пилотную территорию региона, где протестируют отпуск топлива по QR-кодам. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин.

Власти рассчитывают, что это поможет справедливо распределять бензин в условиях дефицита. После отладки системы при необходимости ее могут распространить на всю Нижегородскую область.

Решение было принято на оперштабе с участием представителей правительства, топливных компаний и правоохранительных органов.

«Чтобы “догнать” спрос, в воскресенье отпуск топлива на АЗС был удвоен, объем был на 20−30% выше прошлогодних значений. При соблюдении поставщиками решений штаба можно рассчитывать на балансировку рынка в ближайшие дни», — написал Глеб Никитин.

Напомним, не более 40 литров бензина в одни руки будут продавать в Нижегородской области.