В станице Нестеровской Ингушетии отремонтируют детский сад № 1

Детский сад № 1 отремонтируют в станице Нестеровской Республики Ингушетии. Работы пройдут при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в администрации главы и правительства региона.
Специалисты полностью обновят групповые помещения, пищевой и медицинский блоки, игровые и спальные комнаты, санузлы, помещения для персонала. Кроме того, в здании заменят окна и двери, утеплят конструкции и установят современное оборудование.
На данный момент общая готовность объекта составляет около 20%. Сейчас рабочие завершают устройство новой кровли. Внутри здания они уже демонтировали старые перегородки и полы, а также частично начали обновление стен. Одновременно монтируют инженерные системы: электроснабжение, водоснабжение, отопление и вентиляцию. Завершить капитальный ремонт планируют до конца августа.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.