Народные приметы на 7 июля: вода сегодня особенно целебна

По народному календарю сегодня день Ивана Купалы. По поверьям, в этот день огонь и вода обретают гармонию, перестают бороться и начинают действовать заодно — наполняют мир особой энергией. К празднику готовились заранее: наводили порядок в домах, доставали обереги, плели венки для обрядов. Вечером собирались у костра, считалось, что пламя способно отогнать нечистую силу, избавить от бед и невзгод. По поверью, те, что осмелится прыгнуть через огонь, обретет удачу и счастье на год. Особую силу придавали прыжкам влюбленных. Если парень и девушка, держась за руки, перепрыгнут через огонь, их союз будет крепким и неразрывным всю жизнь.
Вода сегодня считается особенно целебной. Купание в реках, озерах и прудах поможет избавиться от болезней, бед и печалей. Если с утра умыться росой, укрепится здоровье и возрастет сила. Если выпить воды из колодца, разум очистится от злых мыслей.
Сегодня нельзя оставаться в одиночестве после захода солнца, особенно недалеко от водоема или леса. Женщинам не стоит распускать волосы и надевать темную одежду — можно накликать беду.
В ночь на Купалу нельзя спать, чтобы не упустить волшебство, которое подготовила судьба.
Народные приметы на 7 июля:
— идет дождь — через неделю наступят жаркие дни, которые продержатся все лето;
— много росы на растениях — к урожаю огурцов;
— кукушка кукует — к прохладной и дождливой осени;
— разразилась гроза — к неурожаю орехов;
— громко стрекочет сверчок — зима будет теплой.
Источник: pogoda.mail.ru.