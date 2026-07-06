Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народные приметы на 7 июля: вода сегодня особенно целебна

Сегодня нельзя оставаться в одиночестве после захода.

Источник: Хабаровский край сегодня

По народному календарю сегодня день Ивана Купалы. По поверьям, в этот день огонь и вода обретают гармонию, перестают бороться и начинают действовать заодно — наполняют мир особой энергией. К празднику готовились заранее: наводили порядок в домах, доставали обереги, плели венки для обрядов. Вечером собирались у костра, считалось, что пламя способно отогнать нечистую силу, избавить от бед и невзгод. По поверью, те, что осмелится прыгнуть через огонь, обретет удачу и счастье на год. Особую силу придавали прыжкам влюбленных. Если парень и девушка, держась за руки, перепрыгнут через огонь, их союз будет крепким и неразрывным всю жизнь.

Вода сегодня считается особенно целебной. Купание в реках, озерах и прудах поможет избавиться от болезней, бед и печалей. Если с утра умыться росой, укрепится здоровье и возрастет сила. Если выпить воды из колодца, разум очистится от злых мыслей.

Сегодня нельзя оставаться в одиночестве после захода солнца, особенно недалеко от водоема или леса. Женщинам не стоит распускать волосы и надевать темную одежду — можно накликать беду.

В ночь на Купалу нельзя спать, чтобы не упустить волшебство, которое подготовила судьба.

Народные приметы на 7 июля:

— идет дождь — через неделю наступят жаркие дни, которые продержатся все лето;

— много росы на растениях — к урожаю огурцов;

— кукушка кукует — к прохладной и дождливой осени;

— разразилась гроза — к неурожаю орехов;

— громко стрекочет сверчок — зима будет теплой.

Источник: pogoda.mail.ru.