Народные приметы на 7 июля: вода сегодня особенно целебна

По народному календарю сегодня день Ивана Купалы. По поверьям, в этот день огонь и вода обретают гармонию, перестают бороться и начинают действовать заодно — наполняют мир особой энергией. К празднику готовились заранее: наводили порядок в домах, доставали обереги, плели венки для обрядов. Вечером собирались у костра, считалось, что пламя способно отогнать нечистую силу, избавить от бед и невзгод. По поверью, те, что осмелится прыгнуть через огонь, обретет удачу и счастье на год. Особую силу придавали прыжкам влюбленных. Если парень и девушка, держась за руки, перепрыгнут через огонь, их союз будет крепким и неразрывным всю жизнь.