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Десять раненых остаются в больницах после ракетного удара ВСУ по Воронежу

Двое пострадавших находятся в реанимации.

Источник: Комсомольская правда

По состоянию на 6 июля в медучреждениях Воронежской области продолжают лечение десять человек, пострадавших в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на столицу Черноземья. Двое из них — в реанимации. Такие данные предоставили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Напомним, трагедия произошла 22 июня. ВСУ нанесли удар сразу несколькими ракетами по одному из промышленных предприятий Воронежа. Обломки снарядов упали на территорию завода. В результате погибли шесть человек, десятки получили ранения различной степени тяжести.

Губернатор Воронежской области объявил трехдневный траур — он проходил с 23 по 25 июня. В регионе были отменены развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги. Ситуация остаётся на контроле областных властей и медиков.

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