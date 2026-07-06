Реставрацию флигеля замка Георгенбург собираются завершить к концу года

В замке Георгенбург под Черняховском завершаются наружные реставрационные работы, и подрядчик в ближайшее время переходит к отделке помещений. Об этом «Новому Калининграду» сообщил руководитель компании «Мироздание» Михаил Тимошенко.
«В Георгенбурге мы занимаемся одним флигелем, который у нас самый исторический и большой. Наружку мы уже завершаем. Окна доставили уже, кровлю коллеги в течение недели доделают, и мы приступаем уже непосредственно к формированию внутренней среды. Планируем к концу этого или в начале следующего года открывать музей. Примерно такой же, как в Нойхаузене», — сообщил Тимошенко.
В марте 2024 года Антон Алиханов, бывший на тот момент губернатором Калининградской области, обещал, что работы по реставрации замка Георгенбург планируется полностью завершить в 2026 году.
«За счет регионального бюджета помогаем восстанавливать этот бывший епископский замок, который несколько лет назад снова стал таковым после создания епархии Русской Православной Церкви на востоке Калининградской области», — писал тогда глава региона.
В январе того же 2024 года руководитель региональной Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов сообщил, что масштабные ремонтно-реставрационные работы в замке «будут продолжаться до следующего года включительно».
Замок Георгенбург был передан в безвозмездное пользование Русской православной церкви в 2010 году. Он признан объектом культурного наследия регионального значения. В 2019 году на восстановление замка выделяли 20 млн рублей из областного бюджета. Средства на разработку проекта направляли из федерального бюджета. Согласно документации, сохранившуюся часть замка планируют отреставрировать по архивным документам и старым фотографиям. Ранее «Новый Калининград» сообщал подробности о том, как собираются восстанавливать объект. Всего реставрация должна была занять 18 месяцев.
На текущий момент подрядчик замка, компания «Мироздание», также заканчивает работы на кирхе в Славске (их должны завершить к концу этого года), а также специалисты заняты на здании бывшей больницы Святой Елизаветы в Калининграде (ул. Кирпичная, д.7) и в замке Нойхаузен города Гурьевска. По словам Михаила Тимошенко, на обоих последних объектах объема работы хватит еще на несколько лет. Кроме того, специалисты «Мироздания» приступили к консервационным работам на кирхе Побетена в Романово.