Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Реставрацию флигеля замка Георгенбург собираются завершить к концу года

По словам подрядчика, музей в замке сможет начать свою работу в начале 2027 года.

В замке Георгенбург под Черняховском завершаются наружные реставрационные работы, и подрядчик в ближайшее время переходит к отделке помещений. Об этом «Новому Калининграду» сообщил руководитель компании «Мироздание» Михаил Тимошенко.

«В Георгенбурге мы занимаемся одним флигелем, который у нас самый исторический и большой. Наружку мы уже завершаем. Окна доставили уже, кровлю коллеги в течение недели доделают, и мы приступаем уже непосредственно к формированию внутренней среды. Планируем к концу этого или в начале следующего года открывать музей. Примерно такой же, как в Нойхаузене», — сообщил Тимошенко.

В марте 2024 года Антон Алиханов, бывший на тот момент губернатором Калининградской области, обещал, что работы по реставрации замка Георгенбург планируется полностью завершить в 2026 году.

«За счет регионального бюджета помогаем восстанавливать этот бывший епископский замок, который несколько лет назад снова стал таковым после создания епархии Русской Православной Церкви на востоке Калининградской области», — писал тогда глава региона.

В январе того же 2024 года руководитель региональной Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов сообщил, что масштабные ремонтно-реставрационные работы в замке «будут продолжаться до следующего года включительно».

Замок Георгенбург был передан в безвозмездное пользование Русской православной церкви в 2010 году. Он признан объектом культурного наследия регионального значения. В 2019 году на восстановление замка выделяли 20 млн рублей из областного бюджета. Средства на разработку проекта направляли из федерального бюджета. Согласно документации, сохранившуюся часть замка планируют отреставрировать по архивным документам и старым фотографиям. Ранее «Новый Калининград» сообщал подробности о том, как собираются восстанавливать объект. Всего реставрация должна была занять 18 месяцев.

На текущий момент подрядчик замка, компания «Мироздание», также заканчивает работы на кирхе в Славске (их должны завершить к концу этого года), а также специалисты заняты на здании бывшей больницы Святой Елизаветы в Калининграде (ул. Кирпичная, д.7) и в замке Нойхаузен города Гурьевска. По словам Михаила Тимошенко, на обоих последних объектах объема работы хватит еще на несколько лет. Кроме того, специалисты «Мироздания» приступили к консервационным работам на кирхе Побетена в Романово.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше