Реставрацию флигеля замка Георгенбург собираются завершить к концу года

На текущий момент подрядчик замка, компания «Мироздание», также заканчивает работы на кирхе в Славске (их должны завершить к концу этого года), а также специалисты заняты на здании бывшей больницы Святой Елизаветы в Калининграде (ул. Кирпичная, д.7) и в замке Нойхаузен города Гурьевска. По словам Михаила Тимошенко, на обоих последних объектах объема работы хватит еще на несколько лет. Кроме того, специалисты «Мироздания» приступили к консервационным работам на кирхе Побетена в Романово.