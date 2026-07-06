В Волгоградской области запустили приложение «Службы-112»

Отметим, с начала 2026 года на пульт диспетчеров поступило 933 тыс. вызовов. Согласно поставленным губернатором Андреем Бочаровым задачам, в течение последних двух лет возможности службы были расширены. В настоящее время к системе подключены и успешно функционируют свыше 170 экстренных оперативных служб. Кроме того, продолжается системная работа по цифровизации государственных и муниципальных услуг, в регионе уже действуют более 50 цифровых сервисов и инструментов.