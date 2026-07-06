Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовской области потребуется более 370 тысяч работников к 2032 году

Вице-спикер Госдумы назвала количество необходимых Ростовской области специалистов.

Источник: Комсомольская правда

К 2032 году предприятиям Ростовской области потребуется более 370 тысяч специалистов. Об этом в своих социальных сетях рассказала вице-спикер Государственной думы Виктория Абрамченко.

— Спрос на квалифицированных рабочих заметно опережает предложение. Острая нехватка сотрудников наблюдается в сфере торговли, на обрабатывающих производствах, в строительстве, образовании, здравоохранении и аграрном комплексе, — подчеркнула политик.

В ходе совещания по ситуации на рынке труда эксперты отметили проблему удержания подготовленных кадров. Для решения этого вопроса в регионе планируют развивать систему арендного жилья и стимулировать работодателей обеспечивать достойный уровень оплаты.

Также власти намерены снять законодательные ограничения, которые осложняют трудоустройство несовершеннолетних выпускников колледжей и мешают участникам специальной военной операции проходить переобучение.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше