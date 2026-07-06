На двухъярусном мосту с 17 июля вводят одностороннее движение

На двухъярусном мосту в Калининграде с 17 июля вводят одностороннее движение. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на информацию от РЖД, собственника сооружения.
«Мост находится в предаварийном состоянии. Ехать можно будет только со стороны Портовой в сторону Правой набережной», — говорится в сообщении.
А вот для обратного пути предлагают «использовать любые другие мосты».
Ранее по мосту запретили движение грузовиков. Они, правда, ездят все равно. Власти вынужден были установить камера и пост ГИБДД.
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