Систему продажи бензина по номерам машин могут ввести в Нижегородской области

Систему продажи топлива по номерам автомобилей могут внедрить в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.
Сейчас вопрос находится в проработке. Предлагается по четным дням продавать бензин автомобилистам с номерами, которые начинаются на 0, 2, 4, 6, 8. По нечетным — машинам с номерами на 1, 3, 5, 7, 9. Власти рассчитывают, что это поможет сократить очереди на заправках.
Решение было принято на оперштабе с участием правительства, топливных компаний и правоохранительных органов. По итогам обсуждений было решено ввести в Нижегородской области лимит на отпуск топлива в 40 литров. Кроме того, планируется протестировать продажу бензина по QR-кодам.
Напомним, губернатор Глеб Никитин заявил об остром дефиците топлива в Нижегородской области. В выходные 4 и 5 июля на некоторых АЗС региона выстроились огромные очереди, а также отсутствовали отдельные виды топлива.