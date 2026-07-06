Систему продажи бензина по номерам машин могут ввести в Нижегородской области

Сейчас вопрос находится в проработке. Предлагается по четным дням продавать бензин автомобилистам с номерами, которые начинаются на 0, 2, 4, 6, 8. По нечетным — машинам с номерами на 1, 3, 5, 7, 9. Власти рассчитывают, что это поможет сократить очереди на заправках.