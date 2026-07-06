Что запрещено в день Ивана Купалы, 7 июля 2026 года

Девичьи гадания на венках — это самый красивый обряд. Девушки плели венки из полевых трав и цветов, вплетая в них свои надежды. С зажжёнными свечами пускали венки по воде: уплывёт далеко — быть скорому замужеству, прибьётся к берегу — ещё год в девках сидеть, утонет — к несчастью. Иногда на венках гадали о суженом: чей венок прибьёт к берегу первым, та и замуж раньше выйдет. Считалось, что брошенный в костёр венок приносит удачу.