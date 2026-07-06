В Гукове Ростовской области открыли новую спортивную площадку

Новую спортивную площадку открыли в Гукове Ростовской области, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона. Развитие инфраструктуры для занятий физкультурой отвечает задачам госпрограммы «Спорт России».
Пространство расположено на улице Герцена. На территории размером 28×15 метров специалисты оборудовали универсальное поле для баскетбола, футбола и волейбола. Рядом разместили уличные тренажеры и воркаут-зону для силовых тренировок и гимнастики. Также там установили трибуны на 25 мест. Одновременно комплекс сможет принимать до 67 человек.
«Жители города Гуково получили современную и функциональную площадку, где можно не только поддерживать физическую форму, но и проводить время с пользой для всей семьи. Задача — продолжать системную работу по развитию спортивной инфраструктуры, чтобы качественные условия для занятий спортом появлялись во всех уголках Донского края, а спорт стал естественной частью жизни каждого», — подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.