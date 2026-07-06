Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гукове Ростовской области открыли новую спортивную площадку

Там есть поле для футбола и волейбола с трибунами, уличные тренажеры и воркаут-зона.

Новую спортивную площадку открыли в Гукове Ростовской области, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона. Развитие инфраструктуры для занятий физкультурой отвечает задачам госпрограммы «Спорт России».

Пространство расположено на улице Герцена. На территории размером 28×15 метров специалисты оборудовали универсальное поле для баскетбола, футбола и волейбола. Рядом разместили уличные тренажеры и воркаут-зону для силовых тренировок и гимнастики. Также там установили трибуны на 25 мест. Одновременно комплекс сможет принимать до 67 человек.

«Жители города Гуково получили современную и функциональную площадку, где можно не только поддерживать физическую форму, но и проводить время с пользой для всей семьи. Задача — продолжать системную работу по развитию спортивной инфраструктуры, чтобы качественные условия для занятий спортом появлялись во всех уголках Донского края, а спорт стал естественной частью жизни каждого», — подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.