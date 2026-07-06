В Гукове Ростовской области открыли новую спортивную площадку

«Жители города Гуково получили современную и функциональную площадку, где можно не только поддерживать физическую форму, но и проводить время с пользой для всей семьи. Задача — продолжать системную работу по развитию спортивной инфраструктуры, чтобы качественные условия для занятий спортом появлялись во всех уголках Донского края, а спорт стал естественной частью жизни каждого», — подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.