Власти объяснили, почему газопровод в Балтийске выставили на продажу

Отметим, что газопровод в Балтийск начали строить ещё в 2012 году, но не смогли завершить. В результате было возбуждено несколько уголовных дел. В 2022-м работы возобновили уже с новым подрядчиком. Достройкой занималась компания ООО «АСУ ПРО» из Оренбурга. С фирмой заключали контракт на 590 миллионов рублей.