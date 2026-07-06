Власти объяснили, почему газопровод в Балтийске выставили на продажу. Администрация округа не может обеспечить безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание объекта. Об этом сообщили в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».
Обеспечение безопасной эксплуатации и технического обслуживания газопроводов высокого давления и связанных с ним объектов в соответствии с действующим законодательством осуществляется специализированной организацией, имеющей допуски к указанным видам работ. Администрация не является газораспределительной организацией и не может обеспечить безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание такого объекта и, как следствие, бесперебойное газоснабжение потребителей, — говорится в комментарии.
В администрации Балтийска также отметили, что вырученные за продажу объекта деньги вернутся в бюджет муниципалитета.
Газопровод выставили на продажу в конце июня. Начальная цена составила 422 миллиона рублей. В состав лота вошли газопровод высокого давления протяжённостью 42,4 километра, газораспределительный и шкафные регуляторные пункты, а также три участка. Собственнику предстоит заниматься аварийным обслуживанием объекта.
Отметим, что газопровод в Балтийск начали строить ещё в 2012 году, но не смогли завершить. В результате было возбуждено несколько уголовных дел. В 2022-м работы возобновили уже с новым подрядчиком. Достройкой занималась компания ООО «АСУ ПРО» из Оренбурга. С фирмой заключали контракт на 590 миллионов рублей.
Сроки сдачи объекта переносили. Инфраструктура для пуска газа в Балтийск получила заключение Ростехнадзора о соответствии в сентябре 2025 года, а в декабре начали подключать к сети первые дома в округе.