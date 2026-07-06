Чиновники зафиксировали рост спроса на топливо на АЗС Волгограда

В Волгоградской области за минувшие выходные, 4 и 5 июля, а также в начале недели фиксируют увеличение спроса на топливо на АЗС. Об этом 6 июля заявили в областном комитете промышленности и ТЭК. При этом чиновники подчеркивают, что новых ограничений на отпуск топлива в регионе не вводилось.