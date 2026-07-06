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Чиновники зафиксировали рост спроса на топливо на АЗС Волгограда

В Волгоградской области за минувшие выходные, 4 и 5 июля, а также в начале.

В Волгоградской области за минувшие выходные, 4 и 5 июля, а также в начале недели фиксируют увеличение спроса на топливо на АЗС. Об этом 6 июля заявили в областном комитете промышленности и ТЭК. При этом чиновники подчеркивают, что новых ограничений на отпуск топлива в регионе не вводилось.

Более того, в Обдпромторге и ТЭК заявляют, что регулярные поставки бензина и ДТ в регион продолжаются.

— Облпромторг и ТЭК продолжает мониторинг ситуации во взаимодействии с оперштабом, УФАС по Волгоградской области. В случае локальных изменений логистики поставок совместно с топливными компаниями принимаются оперативные решения для обеспечения потребителей ресурсом, — цитата из сообщения, опубликованного комитетом сегодня.

Региональный штаб продолжает в круглосуточном режиме отслеживать цены на заправках и в случае повышения передаёт информацию в ФАС для организации проверки обоснованности.

Вместе с тем, отметим, что многие заправки в Волгограде в минувшие выходные встретили горожан отсутствием топлива. Водители сообщают, что залить лимитированные 20 литров в бак удается не с первой попытки. Обнаружив бензин нужной марки, приходится становиться в очередь. Проблем с заправкой дизтопливом в Волгограде не отмечается.