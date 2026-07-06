Михаил Мишустин отметил нижегородские производства на «Иннопром-2026»

Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил нижегородские производства, которые формируют суверенитет страны, на пленарной сессии выставки «Иннопром-2026». Об этом сообщил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Особое внимание Мишустин обратил на проект Медико-инструментального завода им. М. Горького по обработке специальной нержавеющей стали. Она необходима для создания медицинских инструментов, которыми пользуются хирурги и стоматологи.
Также внимание председателя правительства РФ привлек выпуск силикагелей и силиказолей. Они используются в самых разных сферах: фармацевтики до нефтедобычи. Производством занимается компания «РусСилика» на территории ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске.
«Иннопром» считается главной промышленной выставкой в России. Она проходит в Екатеринбурге 6−9 июля.
Нижегородская делегация планирует подписать соглашение в сфере робототехники; знать результаты рейтинга развития беспилотных авиационных систем в регионах РФ; поддержать нижегородских участников всероссийской премии «Молодой промышленник»; провести переговоры с потенциальными партнерами и инвесторами.
Ранее сообщалось, что более 116 млн рублей выплатят нижегородским предприятиям на оборудование.