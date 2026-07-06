Главные новости к вечеру 6 июля 2026

МО пресекло попытку массированной атаки ВСУ на объекты ТЭК в РФ
Песков ответил на вопрос о скорых контактах Путина и Трампа
Дмитрий Песков во время общения с журналистами охарактеризовал линию Дональда Трампа в украинском вопросе как последовательную. По его словам, американский лидер твердо придерживается собственного видения ситуации на Украине. Песков также отметил, что и Владимир Путин, и Дональд Трамп осознают: их контакты получат продолжение в самое ближайшее время.
МИД России объявил демарш послу Швеции
СВР назвала удар по музею Севастополя провокацией Британии
СВР раскрыла детали атаки беспилотника на музей-панораму «Оборона Севастополя». По данным ведомства, операцию спланировали британские спецслужбы, а украинские военные лишь запускали дроны. В разведке подчеркнули, что рядом с музеем нет военных объектов, а выбор цели связан с историческими событиями Крымской войны.
Шесть человек пострадали при атаке на автобус в Белгородской области
В Белгородском округе дрон вооруженных сил Украины совершил атаку на общественный транспорт. В результате инцидента на участке автодороги Никольское — Таврово ранения различной степени тяжести получили шесть человек, включая двоих детей. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.