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Главные новости к вечеру 6 июля 2026

Дайджест главных новостей к вечеру 6 июля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

МО пресекло попытку массированной атаки ВСУ на объекты ТЭК в РФ

Источник: РИА "Новости"

В ночь на 6 июля Вооруженные силы Украины предприняли попытку массированной атаки на объекты топливно-энергетической инфраструктуры в ряде российских регионов, включая Ленинградскую, Брянскую, Белгородскую, Ярославскую, Калужскую, Курскую области и Крым.

Песков ответил на вопрос о скорых контактах Путина и Трампа

Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Песков во время общения с журналистами охарактеризовал линию Дональда Трампа в украинском вопросе как последовательную. По его словам, американский лидер твердо придерживается собственного видения ситуации на Украине. Песков также отметил, что и Владимир Путин, и Дональд Трамп осознают: их контакты получат продолжение в самое ближайшее время.

МИД России объявил демарш послу Швеции

Источник: РИА "Новости"

Послу Швеции Анне Кристине Тересе Юханнессон был заявлен демарш со стороны МИД России. Причиной стала атака двух беспилотных летательных аппаратов на посольство России в Стокгольме, произошедшая в ночь на 2 июля.

СВР назвала удар по музею Севастополя провокацией Британии

Источник: РИА "Новости"

СВР раскрыла детали атаки беспилотника на музей-панораму «Оборона Севастополя». По данным ведомства, операцию спланировали британские спецслужбы, а украинские военные лишь запускали дроны. В разведке подчеркнули, что рядом с музеем нет военных объектов, а выбор цели связан с историческими событиями Крымской войны.

Шесть человек пострадали при атаке на автобус в Белгородской области

В Белгородском округе дрон вооруженных сил Украины совершил атаку на общественный транспорт. В результате инцидента на участке автодороги Никольское — Таврово ранения различной степени тяжести получили шесть человек, включая двоих детей. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

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