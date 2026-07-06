Главные новости к вечеру 6 июля 2026

Дмитрий Песков во время общения с журналистами охарактеризовал линию Дональда Трампа в украинском вопросе как последовательную. По его словам, американский лидер твердо придерживается собственного видения ситуации на Украине. Песков также отметил, что и Владимир Путин, и Дональд Трамп осознают: их контакты получат продолжение в самое ближайшее время.