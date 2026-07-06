Наталию Хван переизбрали председателем Общественной палаты Воронежской области

Госпожа Хван родилась 7 октября 1977 года. В 1999-м окончила Воронежский государственный университет инженерных технологий, получив специальность инженера. С 2016 года руководит оргкомитетом предпринимательской премии им. Вильгельма Столля и Форума Столля. Занимает должность председателя региональной общественной организации молодых матерей. Состоит в гражданском собрании «Лидер», а также, по данным «СПАРК-Интерфакс», управляет ООО «Чемпион», которое занимается оптовой торговлей спортивными товарами, и ООО «Чемпион центр», основным видом деятельности которого указано строительство жилых и нежилых зданий.