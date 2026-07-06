В подмосковной Истре отремонтируют детский сад № 2

Детский сад № 2 отремонтируют в Истре Московской области при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Общая строительная готовность объекта составляет 10,6%. Площадь здания превышает 3 тысячи квадратных метров. Специалисты заменят все инженерные сети, проведут обследование несущих конструкций и отремонтируют внутренние помещения. Сейчас они прокладывают инженерные и слаботочные сети.
Завершить все работы планируют в следующем году. До начала реконструкции в детском саду функционировало шесть групп, которые посещали 170 детей.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье в 2026 году отремонтируют около 50 детских садов. На эти цели планировалось направить около 12,6 млрд рублей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.