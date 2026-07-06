Какой сегодня праздник: Иван Купала

Иван Купала (также — Иванов день, Иванщина) — древний народный праздник восточных славян с языческими корнями, который позже переплелся с христианской традицией. Дата фиксированная: 7 июля (по григорианскому календарю). Начинают праздновать вечером 6 июля, после захода солнца, — гуляния продолжаются всю ночь до рассвета. Изначально праздник был приурочен ко дню летнего солнцестояния (20−21 июня), но позже сместился с приходом христианства — к Рождеству Иоанна Предтечи (24 июня по юлианскому календарю), а после перехода на григорианский календарь — к 7 июля. «Купала» может восходить к индоевропейскому корню -kir- («кипеть, бурлить») или древнеславянскому куп- («соединение») — что отсылает к ритуальному омовению и единению стихий, людей и природы. «Иван» появился после христианизации: праздник связали с Иоанном Крестителем (в греческом языке его имя означает «купатель, погружающий в воду»). Костры разжигали трением, они должны были гореть до рассвета. Прыжки через огонь считались очищающими — избавляли от болезней и порчи. Влюблённые пары прыгали, держась за руки: если не разомкнут рук — брак будет крепким. Девушки плели венки из трав и цветов, украшали их свечами или лучинками. Венки пускали по воде: если уплывёт далеко — к счастью и долгой жизни; если пристанет к берегу — замужество задержится. Вода в этот день считалась целебной; купание до заката сулило здоровье на весь год.