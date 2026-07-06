Какой сегодня праздник: Иван Купала

Иван Купала (также — Иванов день, Иванщина) — древний народный праздник восточных славян с языческими корнями, который позже переплелся с христианской традицией. Дата фиксированная: 7 июля (по григорианскому календарю). Начинают праздновать вечером 6 июля, после захода солнца, — гуляния продолжаются всю ночь до рассвета. Изначально праздник был приурочен ко дню летнего солнцестояния (20−21 июня), но позже сместился с приходом христианства — к Рождеству Иоанна Предтечи (24 июня по юлианскому календарю), а после перехода на григорианский календарь — к 7 июля. «Купала» может восходить к индоевропейскому корню -kir- («кипеть, бурлить») или древнеславянскому куп- («соединение») — что отсылает к ритуальному омовению и единению стихий, людей и природы. «Иван» появился после христианизации: праздник связали с Иоанном Крестителем (в греческом языке его имя означает «купатель, погружающий в воду»). Костры разжигали трением, они должны были гореть до рассвета. Прыжки через огонь считались очищающими — избавляли от болезней и порчи. Влюблённые пары прыгали, держась за руки: если не разомкнут рук — брак будет крепким. Девушки плели венки из трав и цветов, украшали их свечами или лучинками. Венки пускали по воде: если уплывёт далеко — к счастью и долгой жизни; если пристанет к берегу — замужество задержится. Вода в этот день считалась целебной; купание до заката сулило здоровье на весь год.
Инициатива учреждения Дня киберспорта принадлежит Федерации компьютерного спорта России — она была выдвинута в 2014 году. Ключевой этап признания киберспорта как вида спорта произошёл в 2016 году, когда Министерство спорта РФ включило его в официальный реестр видов спорта. Это дало индустрии юридическую основу для организации соревнований, возможность присваивать спортивные разряды и поддержку на государственном уровне. Глобальная аудитория киберспорта в 2024 году достигла 575 миллионов человек. Россия входит в топ‑3 стран по числу профессиональных игроков в Dota 2 и CS: GO. Киберспорт уже включён в программу Азиатских игр, обсуждается его возможное появление на Олимпиаде.
День образования авиалесоохраны России — профессиональный праздник работников службы, отвечающей за авиационную охрану лесов от пожаров и других угроз. Его отмечают ежегодно 7 июля. Отправная точка развития авиалесоохраны — 1921 год. На Московской лесной конференции профессор Г. М. Турский выступил с докладом о необходимости привлечения авиации для патрулирования лесов. Первые пробные вылеты состоялись уже в 1923 году — тогда начали апробировать аэрофотосъёмку лесов и лесоустроительные работы. Днём рождения российской авиалесоохраны считается 7 июля 1931 года. В этот день с аэродрома станции Урень в Нижегородской области поднялся в воздух биплан По‑2 (У‑2). Полёт был специально организован для авиапатрулирования леса и обнаружения очагов возгорания. День образования авиалесоохраны отдаёт дань уважения самоотверженному труду лётчиков, парашютистов, десантников и других специалистов и напоминает о важности охраны лесов — национального богатства России.