Собянин рассказал о рекордных результатах московских школьников на ЕГЭ

Рекордсменкой стала Екатерина Малкова из школы № 1409, уточнил градоначальник. «Кроме того, высший балл за четыре предмета на ЕГЭ получили пять москвичей (в прошлом году такого успеха добилась только одна выпускница)», — говорится в сообщении. По словам Собянина, «такой показатель ― пять 400-балльников в одном субъекте Российской Федерации ― является уникальным за всю историю экзамена».