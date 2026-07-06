Собянин рассказал о рекордных результатах московских школьников на ЕГЭ

В этом году московские школьники показали рекордные результаты на едином государственном экзамене (ЕГЭ), в том числе появилась выпускница, набравшая 500 баллов по пяти предметам. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Рекордсменкой стала Екатерина Малкова из школы № 1409, уточнил градоначальник. «Кроме того, высший балл за четыре предмета на ЕГЭ получили пять москвичей (в прошлом году такого успеха добилась только одна выпускница)», — говорится в сообщении. По словам Собянина, «такой показатель ― пять 400-балльников в одном субъекте Российской Федерации ― является уникальным за всю историю экзамена».
По данным мэра, по сравнению с прошлым учебным годом число 100-балльников выросло в два раза, до 3175. Также вдвое увеличилось количество 200-балльников, до 341, а число ребят, набравших 300 баллов, возросло более чем в восемь раз, до 34.
Всего ЕГЭ в столице сдали более 93 тыс. человек, из них 72 тыс. — выпускники этого года.