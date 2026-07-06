От +17 до +33 и слабый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 7 июля

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 7 июля будет переменной облачности, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти с переходом днем на юго-восточный и южный разовьет скорость в 5 — 10 м/с. В ночь на 8 июля также ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южной четверти задует со скоростью 7 — 12 м/с. В Ростовской области во вторник синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти с переходом днем на юго-восточный и южный будет дуть со скоростью 5 — 10 м/с. В ночь на среду погода будет схожей.