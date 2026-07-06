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Роскомнадзор опроверг ограничение доступа к Amazon CloudFront

Роскомнадзор не ограничивает доступ к CDN-сервису Amazon CloudFront, сообщили «Ъ» в пресс-службе ведомства. Ранее разработчики и игроки жаловались на проблемы с доступом к платформе.

По данным портала Detector404, 3 июля часть пользователей столкнулась с трудностями при подключении к серверам Epic Games, а позже — к платформе FACEIT. Вечером 4 июля были зафиксированы сбои в работе Roblox, а днём 6 июля начали поступать сообщения о перебоях в PUBG: BATTLEGROUNDS.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что технические неполадки не связаны с действиями регулятора. Причины сбоев в работе сервиса устанавливаются разработчиками платформ.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор опроверг информацию об ограничении доступа к играм EA Sports FC и Battlefield 6, подчеркнув, что не вводил таких ограничений, но не стал уточнять причины технических сбоев, на которые жаловались пользователи.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

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