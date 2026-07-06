Ветеринар рассказала, какие болезни чувствуют собаки

Собаки часто удивляют хозяев тем, как точно они реагируют на их самочувствие. Ветеринар Елена Фроленко рассказала, что питомцы способны улавливать изменения в организме человека задолго до того, как болезнь становится очевидной. Об этом пишет «Газета.Ru».