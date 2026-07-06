Ветеринар рассказала, какие болезни чувствуют собаки

Собаки часто удивляют хозяев тем, как точно они реагируют на их самочувствие. Ветеринар Елена Фроленко рассказала, что питомцы способны улавливать изменения в организме человека задолго до того, как болезнь становится очевидной. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Организм человека при болезни меняет химический состав запахов, особенно пота. Собаки способны почувствовать даже очень слабые изменения благодаря чрезвычайно чувствительному обонянию. Например, снижение сахара в крови или начало онкологических процессов», — пояснила эксперт.
Речь идет не о мистике, а о физиологии. У собак настолько тонкое обоняние, что они различают даже минимальные изменения запаха, которые сопровождают различные состояния организма.
Кроме того, питомцы внимательно считывают поведение человека: походку, дыхание, напряжение мышц и даже выражение лица. Если хозяину плохо, собака может становиться более настороженной, чаще быть рядом или, наоборот, избегать контакта, реагируя на общее изменение состояния и настроения.
Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что даже домашним кошкам необходима регулярная обработка от блох и клещей, поскольку паразиты могут попадать в жилье различными путями.