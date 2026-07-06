В Белореченске на Кубани открыли новую спортивную площадку

Новую спортивную площадку для подготовки к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) открыли на стадионе «Химик» в Белореченске Краснодарского края, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона. Объект построили при поддержке государственной программы «Спорт России».
Специалисты установили 12 современных тренажеров и спортивных комплексов. Кроме того, на территории разместили информационную стойку с описанием нормативов испытаний.
Напомним, что в 2025 году в регионе построили 42 спортивных объекта, включая 9 физкультурно-оздоровительных комплексов, 17 спортивных площадок и 8 зон для сдачи нормативов ГТО.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.