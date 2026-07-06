Зендая не смогла говорить на съёмках «Одиссеи» из-за мороза в Исландии

«Вот в чём дело. У меня были свои реплики, и я хотел, чтобы они были так подавлены. Я немного вывыхился. Было особенно холодно. Это было в Исландии. Мой рот просто застыл. Ничего не выходит. Мой рот не двигался. Буквально. Это вышло как “Бла-бла-бла”. Так неловко», — сказал она.