На Ставрополье направят 17 тыс тонн топлива для стабилизации ситуации с АЗС

Губернатор Владимир Владимиров пояснил, что многие топливные компании уже определили собственные нормы отпуска. Уменьшать их ещё сильнее не станут, чтобы не вынуждать водителей по нескольку раз стоять в очередях ради полного бака. При этом в приоритетном порядке горючее должны получать машины экстренных и специализированных служб, полиции, МЧС и аграрии.