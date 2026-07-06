Суд отправил под стражу обвиняемого в смертельном ДТП в Прибрежном

Московский районный суд Калининграда заключил под стражу 36-летнего местного жителя, обвиняемого в ДТП, в результате которого погиб трехлетний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.
По версии следствия, вечером 5 июля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, управлял автомобилем «Мерседес» по улице Заводской в микрорайоне Прибрежный. На закруглении дороги он не справился с управлением и сбил женщину с двумя детьми — годовалой девочкой и трёхлетним мальчиком, которые шли по краю проезжей части.
В результате наезда трехлетний ребенок погиб на месте. Женщина и годовалая девочка получили травмы и были госпитализированы.
Как отметили в суде, следователь просил заключить обвиняемого под стражу, указав, что тот обвиняется в совершении тяжкого преступления, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения, а в 2017 году был осужден за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Тогда его лишили права управления транспортными средствами, однако водительское удостоверение он обратно не получал.
Следствие также полагает, что, оставаясь на свободе, мужчина может скрыться или воспрепятствовать расследованию. Суд согласился с этими доводами и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 сентября 2026 года.
Постановление суда в законную силу не вступило.
Накануне сообщалось, что водитель был задержан и доставлен в отдел полиции. Как сообщили в пресс-службе УМВД, выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения (0.6 мг/л). В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Мужчина был помещен в изолятор временного содержания. Ранее он привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде и лишался права управления транспортным средством.