Суд отправил под стражу обвиняемого в смертельном ДТП в Прибрежном

Накануне сообщалось, что водитель был задержан и доставлен в отдел полиции. Как сообщили в пресс-службе УМВД, выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения (0.6 мг/л). В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Мужчина был помещен в изолятор временного содержания. Ранее он привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде и лишался права управления транспортным средством.