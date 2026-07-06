19-летняя студентка умерла на отдыхе в Египте

27 июня, на десятый день поездки, по словам матери девушки, дочери с утра стало очень плохо. Регина весь день была в гостиничном номере: принимала лекарства, обильно пила воду, даже поела немного риса. К концу дня показалось, что девушке стало легче, рассказала мама порталу «СтарХит». Мама с дочерью спустились на пляж. Студентка отлучилась в туалет. «Её не было минут пять. Я пошла за ней и нашла без сознания», — вспоминала тот страшный день мама девушки.