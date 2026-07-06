В Ростовской области зарплаты строителей выросли на 9% из-за нехватки кадров

Эксперты связывают такую динамику с острым кадровым дефицитом на фоне активного возведения жилых домов и инфраструктуры на Дону. Для сравнения, средняя зарплата по всем отраслям в регионе увеличилась лишь на пять процентов и составила 75,2 тысячи рублей.