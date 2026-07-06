«Динамо‑Синара» вновь на пьедестале: волгоградки взяли бронзу чемпионата России по пляжному гандболу

Путь к наградам получился непростым. Уже на групповой стадии волгоградки уступили сборной Краснодарского края, из‑за чего вышли в плей‑офф не с первого места. В полуфинале «Динамо‑Синара» встретилась с Московской гандбольной академией и уступила со счётом 0:2 (18:19; 14:21), лишившись шансов на золото.