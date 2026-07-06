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«Динамо‑Синара» вновь на пьедестале: волгоградки взяли бронзу чемпионата России по пляжному гандболу

В Москве завершился финальный тур чемпионата России по пляжному гандболу. В женской части.

В Москве завершился финальный тур чемпионата России по пляжному гандболу. В женской части турнира волгоградское «Динамо‑Синара», двукратный действующий чемпион, подтвердило статус одной из сильнейших команд страны, завоевав бронзовые медали.

Путь к наградам получился непростым. Уже на групповой стадии волгоградки уступили сборной Краснодарского края, из‑за чего вышли в плей‑офф не с первого места. В полуфинале «Динамо‑Синара» встретилась с Московской гандбольной академией и уступила со счётом 0:2 (18:19; 14:21), лишившись шансов на золото.

Однако в матче за третье место команда собралась и уверенно обыграла московский «Спартак» — 2:0 (29:20; 21:16), сохранив место на пьедестале.

Чемпионом страны стала Московская гандбольная академия, одолевшая в финале сборную Краснодарского края в трёх сетах — 2:1 (22:24; 20:19; 8:4).

Для «Динамо‑Синара» эта бронза — ещё одно подтверждение стабильности: команда остаётся в числе лидеров российского пляжного гандбола.

Александр Веселовский.

Фото: Федерация гандбола России.