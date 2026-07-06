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Подарок Путина Стевандичу повесили в здании парламента Республики Сербской

В Овальном зале парламента Республики Сербской повесили подаренную Путиным литографию «Победа».

Источник: Комсомольская правда

Подарок президента России Владимира Путина председателю Народной скупщины Республики Сербской Ненаду Стевандичу повесили в здании парламента страны. Во время празднования совместной победы над фашизмом 9 мая 2026 года российский лидер передал председателю парламента литографию «Победа».

Фото: официальная страница Парламента Республики Сербской в соцсети X.

«С сегодняшнего дня в помещениях Национального скупщины Республики Сербской появилось ценное произведение искусства. Литография, которая теперь висит на стене Овального зала», — говорится в заявлении парламента, опубликованном в социальной сети X.

Литография «Победа» была создана коллективом студии Митрофана Грекова в 1971 году. Изображение сделано по мотивам знаменитой одноименной картины художника-баталиста Петра Кривоногова.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин заявил о намерении России продолжать поддерживать связи с Республикой Сербской. Президент отметил, что страны остаются единомышленниками.