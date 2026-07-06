Красивая и талантливая. 19-летняя студентка умерла на отдыхе в Египте

19-летняя студентка Нижегородского госуниверситета им. Лобачевского скончалась, впав в кому в Египте, где отдыхала с семьёй. Поначалу всё напоминало пищевое отравление, но потом у Регины внезапно остановилось сердце. Друзья в вузе и близкие пытались собрать 8 млн рублей на её медицинскую эвакуацию для дальнейшего лечения в России, но не успели. Подробности — в материале nn.aif.ru.
Сердце внезапно остановилось.
19-летняя Регина Шутенко, студентка Института экономики ННГУ, отдыхала в Хургаде с 18 июня. Регина Шутенко была родом из Белгородской области, с золотой медалью окончила Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат. Школьницей писала научные работы, в том числе посвящённые изучению молодёжного сленга.
Для дальнейшей учёбы Регина выбрала Институт экономики в Нижнем Новгороде. Судя по соцсетям, город ей нравился: она выкладывала красивые волжские пейзажи на закате… Всё, казалось бы, шло хорошо, начались каникулы в Египте…
27 июня, на десятый день поездки, по словам матери девушки, дочери с утра стало очень плохо. Регина весь день была в гостиничном номере: принимала лекарства, обильно пила воду, даже поела немного риса. К концу дня показалось, что девушке стало легче, рассказала мама порталу «СтарХит». Мама с дочерью спустились на пляж. Студентка отлучилась в туалет. «Её не было минут пять. Я пошла за ней и нашла без сознания», — вспоминала тот страшный день мама девушки.
Регину 40 минут пытались привести в чувство на месте, в машине скорой помощи и в больнице. Сердце удалось запустить, но мозг пострадал от длительной нехватки кислорода. Девушка впала в глубокую кому. Ситуация осложнилась тем, что из-за рвотных масс, попавших в дыхательные пути, началась аспирационная пневмония с бронхоспазмом. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Родные Регины стремились транспортировать её в Россию для продолжения лечения. Обращение о сборе средств на это опубликовал и родной вуз девушки. Египетские врачи не были против, но сделать это было можно только специальным медицинским бортом с бригадой врачей и оборудованием. Стоимость такого рейса — около 8 млн рублей. Медицинская страховка покрывала только 1,3 млн рублей.
Друзья и близкие Регины Шутенко стали собирать средства в Сети. Перепост информации сделал и лично ректор вуза Олег Трофимов. «Семья пациентки готова нести все расходы, однако реальные финансовые возможности семьи не позволяют покрыть даже половину предполагаемых затрат», — говорилось в сообщении на официальной странице Института экономики в социальной сети «ВКонтакте».
«Какой ужас! Дай бог, чтобы выжила», «Надо хотя бы небольшими суммами помочь», — сочувствовали Регине под постами.
«Какое горе. Маме — сил».
Увы, чуда не произошло. Регина скончалась, не приходя в сознание, в египетском госпитале. Об этом стало известно утром 6 июля.
«Мы до конца верили и пытались ей помочь, но болезнь прогрессировала стремительно», — уточняется в сообщении представителей вуза.
Родным Регины сейчас предстоит ещё одна сложная задача — оформление всех необходимых документов и транспортировка теперь уже тела девушки в родной Белгород. Почему умерла юная красавица, впереди у которой была целая жизнь, предстоит выяснить экспертизе.
Нижегородцы в Сети соболезнуют семье. «Какое горе. Маме — сил всё это пережить и похоронить доченьку в родной стране», — пишет Ирина Х.
«Такая красивая и талантливая. Очень жаль», — присоединяется Татьяна Б.
Напомним, семейная пара после страшного ДТП в Таиланде с трудом вернулась на лечение в Нижний Новгород.