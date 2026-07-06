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В селе Шилыково Ивановской области продолжат ремонтировать детский сад

В этом году специалисты приведут в порядок фасад.

Источник: Национальные проекты России

Детский сад отремонтируют в селе Шилыково Ивановской области, сообщили в правительстве региона. Работы проходят при поддержке национального проекта «Семья».

Детский сад посещают 63 ребенка. За последние годы там уже отремонтировали кровлю и систему отопления, заменили окна, обновили внутренние помещения и прогулочные площадки. В этом году специалисты приведут в порядок фасад. Они уже устранили трещины в швах, нанесли штукатурку и приступили к покраске.

В 2026 году специалисты отремонтируют более 60 детских садов Ивановской области. В частности, работы выполнят в учреждениях дошкольного образования в Иванове, Кохме, Шуе, Кинешме, а также Вичугском, Гаврилово-Посадском, Заволжском, Пучежском и Родниковском районах.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.