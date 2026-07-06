В селе Шилыково Ивановской области продолжат ремонтировать детский сад

Детский сад посещают 63 ребенка. За последние годы там уже отремонтировали кровлю и систему отопления, заменили окна, обновили внутренние помещения и прогулочные площадки. В этом году специалисты приведут в порядок фасад. Они уже устранили трещины в швах, нанесли штукатурку и приступили к покраске.