В селе Шилыково Ивановской области продолжат ремонтировать детский сад

Детский сад отремонтируют в селе Шилыково Ивановской области, сообщили в правительстве региона. Работы проходят при поддержке национального проекта «Семья».
Детский сад посещают 63 ребенка. За последние годы там уже отремонтировали кровлю и систему отопления, заменили окна, обновили внутренние помещения и прогулочные площадки. В этом году специалисты приведут в порядок фасад. Они уже устранили трещины в швах, нанесли штукатурку и приступили к покраске.
В 2026 году специалисты отремонтируют более 60 детских садов Ивановской области. В частности, работы выполнят в учреждениях дошкольного образования в Иванове, Кохме, Шуе, Кинешме, а также Вичугском, Гаврилово-Посадском, Заволжском, Пучежском и Родниковском районах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.