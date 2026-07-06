Во вторник ещё тихо, а в среду на Калининград обрушится скандинавский шторм: синоптики предсказывают усиление ветра до 27 м/с

Ветер ночью юго-западный, западный 6−11 м/с, днём местами 12 м/с. Согласно моделям Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в среду регион окажется в полосе влияния циклона, который формируется над Скандинавией. Атмосферное давление упадёт практически до отметки 742 мм рт. ст., то есть окажется почти на 20 мм ниже нормы. Такой резкий перепад будет способствовать возникновению ветра до 25−27 м/с. Волна в Балтийском море может подняться до 4−5 м.