Politico: Отмену красной карточки Балогану инициировал чиновник из Белого дома

Напомним, что в матче 1/16 финала против Боснии нападающий сборной США Балоган получил прямую красную карточку за удар шипами по ноге соперника, но ФИФА позже отменила дисквалификацию. По данным журналиста Бена Джейкобса, решение было принято после обращения из Белого дома к президенту ФИФА Джанни Инфантино, и Дональд Трамп поблагодарил организацию за это.