Politico: Отмену красной карточки Балогану инициировал чиновник из Белого дома

По данным издания, Джулиани сразу предупредил президента Трампа о наказании, и к вечеру среды Белый дом взял на себя обязательство принять меры. Глава минторга Говард Латник и представители американской футбольной ассоциации начали запускать различные планы по отмене решения, включая поиск противоречивых моментов в биографии судьи, а также предложили привлечь адвокатов Белого дома.
Напомним, что в матче 1/16 финала против Боснии нападающий сборной США Балоган получил прямую красную карточку за удар шипами по ноге соперника, но ФИФА позже отменила дисквалификацию. По данным журналиста Бена Джейкобса, решение было принято после обращения из Белого дома к президенту ФИФА Джанни Инфантино, и Дональд Трамп поблагодарил организацию за это.
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