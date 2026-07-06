Зонд КНР «Тяньвэнь-2» сделал первый снимок астероида 2016HO3 с 20 километров

В дальнейшем зонду предстоят более детальные исследования. Учёные планируют изучить внутреннюю структуру и состав 2016HO3, чтобы затем осуществить забор образцов грунта. Миссия «Тяньвэнь-2» предусматривает не только доставку вещества с околоземного астероида на Землю, но и орбитальные исследования кометы 311P, вращающейся в главном поясе между Марсом и Юпитером.