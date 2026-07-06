Предприятия Краснокамска совместно улучшают оборудование для сельского хозяйства

По словам директора компании «Ионные технологии» Алексея Оборина, предприятие не только оказывает услуги по упрочнению деталей, но и самостоятельно разрабатывает оборудование для этого процесса. Недавно специалисты создали новую установку для азотирования, большая часть комплектующих которой произведена в России. Сейчас на производстве работают пять двухкамерных установок разной мощности.