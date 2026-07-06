Бензин начнут отпускать по QR-кодам на заправках в Нижегородской области

В Нижнем Новгороде провели оперштаб по ситуации с топливом в регионе. О принятых в ходе встречи мерах в своих соцсетях рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Одним из решений стало увеличение объемов поставок на АЗС со стороны нефтяных компаний. Сейчас рост составляет 29% по сравнению с концом прошлой недели.
Также теперь в одни руки будут отпускать до 40 литров — такую практику уже применяют на заправках «ЛУКОЙЛа». На АЗС «Газпромнефти» и «Татнефти» разрешат продажу бензина в канистры для водного транспорта и средств механизации.
Кроме того, на территории региона запустят отпуск топлива по QR-кодам. По словам главы Нижегородской области, это поможет справедливо распределять бензин в условиях его дефицита.
Для сокращения очередей и распределения трафика продажу бензин на АЗС будут осуществлять по четным дням автомобилистам с госномерами, начинающимися с цифр 0, 2, 4, 6, 8. А по нечетным дням — машинам с номерами, начинающимися с цифр 1, 3, 5, 7, 9.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что российские водители массово переходят на газ из-за перебоев с топливом.