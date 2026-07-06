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Пивовар из Норильска выиграл в лотерею более 16 миллионов рублей

Норильчанин Алексей Беляков выиграл в государственной лотерее 16,4 миллиона рублей, пишет Newslab.

Норильчанин Алексей Беляков выиграл в государственной лотерее 16,4 миллиона рублей, пишет Newslab.

Примечательно, что пару лет назад он выигрывал в лотереях около 60 тысяч рублей и 100 тысяч рублей. Сам победитель считает себя везучим человеком.

Он говорит, что купил билет перед встречей с другом и отметил случайные числа, а потом проверил результат в мобильном приложении.

По профессии Алексей — технолог-пивовар, а в свободное время любит отдыхать на природе и жарить шашлыки.

Выигрыш он планирует потратить на покупку квартир для последующей сдачи в аренду, оплатить учебу дочери, а остаток положить на вклад.