Пивовар из Норильска выиграл в лотерею более 16 миллионов рублей

Норильчанин Алексей Беляков выиграл в государственной лотерее 16,4 миллиона рублей, пишет Newslab.
Примечательно, что пару лет назад он выигрывал в лотереях около 60 тысяч рублей и 100 тысяч рублей. Сам победитель считает себя везучим человеком.
Он говорит, что купил билет перед встречей с другом и отметил случайные числа, а потом проверил результат в мобильном приложении.
По профессии Алексей — технолог-пивовар, а в свободное время любит отдыхать на природе и жарить шашлыки.
Выигрыш он планирует потратить на покупку квартир для последующей сдачи в аренду, оплатить учебу дочери, а остаток положить на вклад.